Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Verkehrsunfall - von der Fahrbahn abgekommen und Laterne umgefahren

Freiburg (ots)

Eine 82-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw, VW, am Donnerstag, 04.02.2021 um 15.30 Uhr in Binzen von der Blauenstraße nach rechts in die Hauptstraße. Hierbei kam die Frau mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, überquerte den Radweg und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Die Laterne knickte ab und fiel auf eine Gartenmauer. Die Frau erlitt einen Schock. Sie wurde von dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell