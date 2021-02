Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Fahren unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Bötzingen - Am Donnerstagnachmittag, den 04.02.2021, gegen 18:20 Uhr konnte ein Verkehrsteilnehmer nach einer Verfolgungsfahrt über die Schulstraße in der Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 22-jährige Fahrzeugführer stand unter Drogeneinwirkung. Beim Betroffenen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige an das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald wird vorgelegt.

Sollten im Zuge dieser Verfolgungsfahrt Verkehrsteilnehmer gefährdet bzw. geschädigt worden sein, bittet die Polizei Breisach darum, sich umgehend zu melden unter Tel. 07667-9117-0.

