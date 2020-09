Polizei Steinfurt

POL-ST: Brand im Mehrfamilienhaus

Steinfurt (ots)

In der Nacht zum Samstag (05.09.2020) hat es in einem Mehrfamilienhaus in der Josefstraße in Rheine gebrannt. Dabei wurde eine 58-jährige Bewohnerin tödlich verletzt. Gegen 00.45 Uhr hatte ein Anwohner die Feuerwehr Rheine alarmiert. Als diese am Einsatzort eintraf, begann sie sofort mit den Löscharbeiten im ersten Stock des Hauses. Vier Bewohner hatten sich bereits vor Eintreffen der Wehrleute in den Einfahrtsbereich des Wohnhauses gegenüber retten können. Sie blieben unverletzt. Zu diesem Zeitpunkt wurde eine weitere Bewohnerin, eine 58-jährige Frau, noch vermisst. Nach Fortschritt der Löscharbeiten konnten die Feuerwehrleute die Vermisste schließlich bergen - sie war schwer verletzt. Der hinzugerufene Notarzt konnte die Frau zunächst reanimieren. Anschließend wurde sie mit dem Rettungswagen ins nächste Krankenhaus gebracht. Dort erlag die 58-Jährige ihren Verletzungen. Angaben zur Brandursache kann die Polizei derzeit noch nicht machen. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

