POL-FR: Schliengen: Traktor gestohlen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Unbekannte haben in Schliengen vom Gelände eines Landmaschinenunternehmens in der Nacht von Montag, 01.02.21, auf Dienstag, 02.02.21 einen gebrauchten Traktor, Marke Deutz, Farbe Grün, Leistung 140 PS, gestohlen. Die Reifenspuren des Traktors verlieren sich an der Bundesstraße 3.

Das Kriminalkommissariat Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

