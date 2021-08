Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht

Bad Ems (ots)

Am Samstag Nachmittag, den 21.08.21 wurde an einem auf der Lahnstraße, Höhe Hausnummer 24 geparkten schwarzen Mercedes durch unbekannte Personen die Heckscheibe eingeworfen. Diese zerplatzte und muss nunmehr erneuert werden. Der Schaden dürfte bei ca. 500 EUR liegen. Es liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Ems unter Tel.: 02603-9700 in Verbindung zu setzen.

