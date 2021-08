Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl eines Eishörnchenaufstellers

Rennerod (ots)

In der Nacht von Samstag, 21.08.2021, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 22.08.2021, 08:00 Uhr, wurde bei einem Eiscafe in der Hauptstraße in Rennerod ein Werbeaufsteller in Form eines Eishörnchens mit Eiskugeln und Sahne entwendet. Da der Werbeaufstelle ca. 2m groß und zudem unhandlich ist, waren vermutlich mehrere Personen an dem Diebstahl beteiligt. Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Personen oder dem Verbleib des Werbeaufstellers machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Westerburg zu melden.

