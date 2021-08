Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, L75 - Gefährliche Fahrt, gibt es Zeugen?

Kehl (ots)

Die Beamten des Polizeirevier Kehl sind auf der Suche nach Zeugen eines Vorfalls, der sich bereits am vergangenen Freitag kurz nach 11 Uhr auf der L 75 in Fahrtrichtung Marlen zugetragen haben soll. Der Fahrer eines schwarzen Fahrzeuges soll nach bisherigen Erkenntnissen im Bereich der dortigen Einfahrt zum Wertstoffhof mehrere Fahrzeuge trotz Gegenverkehrs überholt haben, sodass mutmaßlich nur durch das Ausweichen einer Verkehrsteilnehmerin an den äußersten rechten Fahrbahnrand ein Unfall vermieden werden konnte. Zeugen des Vorfalls werden um Hinweise unter der Rufnummer: 07851 893-0 gebeten.

