Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/BAB 6: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen - Pressemeldung Nr. 2

Wiesloch/BAB 6 (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Dienstagmorgen auf der A 6 bei Wiesloch. Eine 34-jährige Frau war gegen 8.30 Uhr mit ihrem Seat auf der mittleren Fahrspur in Richtung Mannheim unterwegs. Aufgrund eines Bedienungsfehlers bremste sie ihr Fahrzeug unvermittelt stark ab. Dabei fuhr ihr ein nachfolgender 54-jähriger Skodafahrer hinten auf. Der Fahrer eines dahinter befindlichen Sattelzugs versuchte noch, abzubremsen, wich gleichzeitig nach links aus und stieß dabei gegen den Skoda. Ein auf dem linken Fahrstreifen fahrender 30-jähriger Mann musste mit seinem VW Tiguan abbremsen und dem Sattelzug nach links ausweichen. Während ein von hinten herannahender 64-jähriger Opel-Fahrer mit dem VW Tiguan kollidierte, prallte der Sattelzug in den Opel.

Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Insassen des VW Tiguan leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch die schwangere Fahrerin des Seat, sowie deren 2-jähriges Kind wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die vier Pkw waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 45.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme bis 9.15 Uhr die Fahrbahn in Richtung Mannheim voll gesperrt. Anschließend waren der linke und mittlere Fahrstreifen bis ca. 10.20 Uhr blockiert. Der Verkehr wurde über den rechten Fahrstreifen und die Standspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es ergab sich ein Rückstau von bis zu 4 Kilometern Länge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell