Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannter greift nach Geld

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Ein Mann hat am Donnerstag, 14.01.2021, am Treppenplatz versucht einer Frau Geld zu entreißen. Er verschwand ohne Beute in Richtung Stadtring.

Eine 74-jährige Bielefelderin näherte sich gegen 14:05 Uhr dem Imbissstand auf dem Treppenplatz. Dabei hielt sie bereits Geldscheine zur Bezahlung in ihrer Hand. Plötzlich tauchte ein Mann auf und versuchte ihr das Geld abzunehmen, was sie jedoch verhindern konnte und den Imbissbetreiber zu Hilfe rief.

Trotz Kundenandrang kümmerte sich der 53-Jährige um die 74-Jährige und erfuhr von dem vorherigen Geschehen. Er forderte den Flüchtenden zum Bleiben auf, doch der verschwand vom Treppenplatz.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen:

Männlich, circa 180 cm groß und etwa 50 Jahre alt. Er trug einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz mit weißer Aufschrift, eine schwarze Steppjacke und eine schwarze Hose. Er hatte einen grauen Rucksack und eine Kunststoffbierflasche dabei und wirkte angetrunken.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 15 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell