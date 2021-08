Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Sundheim - Leuchtröhre zerplatzt

Kehl (ots)

Eine zerplatzte Leuchtstoffröhre hat am Donnerstagmorgen in einem Geschäft in der Hauptstraße zu einer Rauchentwicklung und in der Folge zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Mutmaßlich dürfte ein technischer Defekt gegen 9:15 Uhr für das Zerbersten der Röhre verantwortlich gewesen sein. Ein offenes Feuer mussten die Wehrleute nicht bekämpfen. Der Sachschaden dürfte im Bereich weniger Hundert Euro anzusiedeln sein. Verletzt wurde niemand.

/wo

