POL-OG: Kehl -Schuttcontainer in Brand gesetzt

Weil er im Verdacht steht, am Mittwochabend den Inhalt eines in der Großherzog-Friedrich-Straße abgestellten Bauschuttcontainers in Brand gesteckt zu haben, muss sich ein Jugendlicher nun einem Strafverfahren stellen. Gegen 19:40 Uhr soll der Junge ein brennendes Stück Papier in den Container geworfen haben, wodurch dieser in Brand geriet. Bei der Tat und der Flucht beobachtet, konnten die Beamten des Polizeireviers Kehl, dank der Hinweise von Zeugen, den Jungen schnell vorläufig festnehmen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen, konnte er in die Obhut seines Vaters übergeben werden.

