Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen, Erlach - Fahrradunfall

Renchen, Erlach (ots)

Ein Pedelec-Fahrer musste in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nach einem offenbar alleine verursachten Sturz mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden. Gegen 1 Uhr befuhr der 52-Jährige die Waldlos Straße in Richtung Zusenhofer Straße, als er ersten Ermittlungen zufolge ohne Fremdeinwirkung links von der Fahrbahn abkam. Durch den Sturz in den Grünstreifen zog sich der Mann Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu. Ein nennenswerter Sachschaden ist nach Einschätzung der ermittelnden Beamten nicht entstanden.

/lk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell