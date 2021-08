Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Versuchter Einbruch

Sinzheim (ots)

Ein versuchter Einbruch in der Industriestraße beschäftigte die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Oos in der Nacht zum Donnerstag. Eine bislang unbekannte Person versuchte gegen 2:15 Uhr in die Filiale eines dortigen Internetanbieters einzubrechen. Hierbei wurde mit einem noch unbekannten Gegenstand auf die Glasfronten der Filiale eingewirkt, welche hierbei beschädigt, aber nicht vollends eingeschlagen wurden. Ein Eindringen gelang schlussendlich nicht. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

