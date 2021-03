Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkrs. KN) Brand eines Holzverschlags (31.03.2021)

Bodman (ots)

Zu einem Brand sind am frühen Mittwochmorgen gegen 03.30 Uhr Feuerwehr und Polizei gerufen worden. Ein an einer Garage angebauter Holzverschlag, in dem mehrere Mülltonnen sowie die Gelben Säcke eines Mehrfamilienhauses gelagert wurden, stand in Flammen und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen gelöscht werden. Der Holzverschlag und die darin befindlichen Mülltonnen wurden durch das Feuer zerstört, die Garage durch Rußantragungen beschädigt. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf rund 5.000 Euro belaufen.

