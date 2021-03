Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Exhibitionist (30.03.2021)

Singen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstag gegen 14.45 Uhr in der Scheffelstraße zwei Mitarbeiterinnen eines Frisörsalons belästigt, indem er vor dem Schaufenster stehend sexuelle Handlungen an sich vornahm. Anschließend flüchtete der Unbekannte über eine Tiefgarage. Eine Fahndung der Polizei verlief negativ. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt und 175 cm groß, er war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpulli und einem Mund-Nasen-Schutz. Personen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

