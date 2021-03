Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Gegen zwei geparkte Autos geprallt und geflüchtet - Zeugenaufruf (30.03.2021)

Singen (ots)

Ein unbekannter Fahrer eines vermutlich blauen Autos fuhr am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr auf der Radolfzellerstraße und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen zwei geparkte VW und verursachte an diesen ein Gesamtsachschaden von über 12.000 Euro. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern, flüchtete der Fahrer in unbekannte Richtung. Die Polizei in Singen ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet Personen, die den Unfall gesehen haben, oder sachdienliche Angaben zu dem Verursacher geben können, sich unter 07731 888-0, zu melden.

