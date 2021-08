Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Verunfallt und geflüchtet, Zeugen gesucht

Rust (ots)

Auf der Suche nach einen flüchtigen Unfallverursacher sind die Beamten des Polizeireviers Lahr seit dem frühen Donnerstagmorgen. Der noch unbekannte Autofahrer kollidierte kurz nach 2 Uhr frontal mit einem in der Mühlenstraße parkenden Ford Galaxy und verursachte an diesem einen Schaden von mindestens 1.000 Euro. Wie die Beamten des Polizeireviers mittlerweile anhand von Spuren und einer Zeugenaussage feststellen konnten, handelt es sich bei dem flüchtigen Wagen offenbar um einen schwarzen Skoda mit Ortenauer Zulassung. Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, wenden sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 an die Beamten in Lahr.

