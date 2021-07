Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Feuer in Mehrfamilienhaus - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Enger (ots)

(jd) Ein Anwohner des Fürstenweges hielt sich in der vergangenen Nacht (28.7.) zufällig auf dem Balkon seines Wohnhauses auf, als er um 3.30 Uhr zunächst ein lautes Knacken hörte. Kurz darauf nahm er einen explosionsartigen Knall wahr und sah, wie eine etwa 185cm große männliche Person in Richtung Kaiserstraße vom Tatort weglief. Kurze Zeit später brach in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer aus. Das Haus ist derzeit größtenteils unbewohnt. Ein in der Dachgeschoss lebender 41-jähriger Mann konnte das Haus eigenständig verlassen und blieb unverletzt. Die unverzüglich alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Eine Wohnung im Erdgeschoss sowie eine Wohnung im ersten Stock brannten vollständig aus. Nach ersten Ermittlungen führte die Verwendung eines Brandbeschleunigers zu dem Feuer. Wie die bisher unbekannten Täter in das Gebäude gelangten und wie hoch die genaue Schadenshöhe ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die vom Zeugen beschriebene weglaufende Person trug eine kurze, etwa knielange Hose sowie einen schwarzen Kapuzenpullover. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Angaben zu der Person machen können oder in der vergangenen Nacht im Bereich des Fürstenweges etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

