Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Skateboard gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagabend befand sich ein Elfjähriger zusammen mit seinen Freunden im Ostheimer Weg in Korntal auf einem Skaterplatz. Dort soll es immer wieder zu kleineren verbalen Streitigkeiten mit anderen Jugendgruppen gekommen sein. Grund hierfür war offenbar, wer die Anlage nutzen darf. Als der Elfjährige gegen 19:05 Uhr den Heimweg antrat, traf er in der Lembergstraße auf Höhe einer Kirche ungewollt auf zwei Buben der anderen Jugendgruppen. Nach einem kurzen Gespräch soll einer der beiden Jungen den Elfjährigen vom Fahrrad geschubst haben. Dieser konnte einen Sturz jedoch abwenden. Im Zuge des Geschehens soll der Angreifer den Rucksack des Elfjährigen an den Straßenrand geworfen und sich das mitgeführte Skateboard geschnappt haben. Der Angreifer war zuvor mit einem Tretroller unterwegs. Diesen übergab er seinem Begleiter und machte sich dann zusammen mit ihm und das entwendete Skateboard, dessen Wert sich auf etwa 120 beläuft, davon. Der Elfjährige blieb unverletzt und begab sich anschließend nach Hause. Ein Familienangehöriger verständigte im Nachgang die Polizei. Die beiden unbekannten Jungs, die ungefähr im gleichen Alter wie der Elfjährige sind, sind etwa 150 cm groß. Der Angreifer hat schwarze Haare, schwarze Augenbrauen und soll eine grün-schwarze Brille getragen haben. Er trug ein schwarzes Basic T-Shirt ohne Aufschrift und führte einen Tretroller mit sich. Sein Begleiter soll blonde Haare haben. Zur Tatzeit war er mutmaßlich mit einem blau-weißen Sporttrikot bekleidet. Zeugen, die im Bereich der Kirche das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zu den unbekannten Jungen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Korntal- Münchingen, Tel. 0711 839902-0, in Verbindung zu setzen.

