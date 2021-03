Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Vier Fahrräder aus Tiefgarage entwendet

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag und Montag trieben vermutlich ein und dieselben bislang unbekannten Täter in der Breslauer Straße in Münchingen ihr Unwesen. Aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses entwendeten die Täter insgesamt vier Fahrräder. Hierbei handelt es sich um ein weißes E-Bike der Marke Hai Xduro, dass mit zwei Schlössern gesichert war. Darüber hinaus ließen die Diebe noch zwei Pedelecs der Marke Fischer und ein weiteres Pedelec eines noch unbekannten Herstellers mitgehen. Die Räder waren ebenfalls mit Schlössern gesichert. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Wie die Täter in die mit automatischen Toren gesicherte Tiefgarage gelangten, ist noch unklar. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte beim Polizeiposten Korntal-Münchingen unter der Tel. 0711 839902-0.

