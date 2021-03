Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 29.03.2021 - 11:50 Uhr; Kirchheim am Neckar: Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Die Unfallflucht ereignete sich in der Lissenstraße in Kirchheim am Neckar zwischen Freitag 15:00 Uhr und Sonntag 14:45 Uhr.

