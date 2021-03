Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar - Beihingen: Kinder im Gründelbach-Tunnel rufen Polizei über Notruf zu Hilfe

Ludwigsburg (ots)

Drei Kinder im Alter von 11 Jahren meldeten sich am Samstag gegen 16:15 Uhr beim Polizeinotruf und teilten den Beamten mit, dass sie aus einem Tunnel mit Wasser in Freiberg am Neckar - Beihingen nicht mehr herausfinden würden.

Wie sich später herausstellte, wollten das Mädchen und die zwei Jungs wohl den Nachhauseweg abkürzen und begaben sich bei den Sportanlagen in der Talstraße in den Tunnel durch den der Gründelbach fließt. Als sie kein Licht mehr sahen, wählten sie den Notruf.

Die Beamten hielten solange die Leitung, bis die Kinder nach etwa 30 Minuten Fußmarsch durchnässt bei einem Tunnelzugang in der Mühlstraße auf die nach ihnen suchenden Polizisten trafen.

Die Kinder wurden anschließend ihren Eltern übergeben. Bis auf ein verlorenes Handy und einen verlorenen Tretroller kam es zu keinen Schäden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell