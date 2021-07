Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Rucksack aus Bar - Zeugen gesucht

Herford (ots)

(jd) Zwei Herforder hielten sich Sonntag (25.7.) in einer Bar in der Steinstraße auf. Die 17 und 19 Jahre alten Männer verstauten jeweils ihre Wertsachen in einem Rucksack der Marke Nike, den sie mit zu ihrem Platz nahmen. Gemeinsam mit einer weiteren Person gingen die beiden um etwa 0.50 Uhr kurz nach draußen. Als sie zu ihrem Sitzplatz zurückkehrten, stellten sie fest, dass der Rucksack nicht mehr vor Ort war. Der 19-Jährige hatte seine Geldbörse inklusive diverser Ausweisdokumente und Debitkarten in dem Rucksack. Der 17-Jährige hatte darin einen Schlüsselbund, Akku, Ladegerät und Kopfhörer sowie ebenfalls seine Geldbörse mit Ausweisdokumenten und Bankkarten verstaut. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem oder den unbekannten Tätern machen können oder etwas Auffälliges in der Nacht zu Sonntag beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

