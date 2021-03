Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210322-2-pdnms Diensthund Freaky stellt Automatenaufbrecher in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Ein 39 jähriger Mann war nach einem Automatenaufbruch bei Edeka in der Lancasterstraße in Rendsburg ohne Chance zu entkommen, denn der Diensthund Freaky hatte bereits seine Spur aufgenommen. Der Täter hatte zuvor versucht, am 21.03.2021 gegen 03.05 Uhr einen Zigarettenautomaten bei Edeka in der Lancasterstraße aufzuhebeln. Eine aufmerksame Anwohnerin hatte die Hebelgeräusche gehört und rief die Polizei. Die erste am Tatort eintreffende Funkstreifenwagenbesatzung vom PR Rendsburg nahm fußläufig die Verfolgung des Mannes auf, er lief mehrere Straßenzüge entlang und verschwand schließlich auf dem Gelände der Grundschule Nobiskrug in der Nobiskrüger Allee. Mittlerweile war auch der Diensthund Freaky mit seinem Hundeführer am Einsatz beteiligt und durchsuchte das Gelände der Grundschule. Freaky hatte schnell eine Spur des Flüchtenden aufgenommen und blieb schließlich bellend vor einem Gebüsch stehen. Beim Anblick des Diensthundes gab der 39 jährige Täter schnell auf, der sich zuvor in dem Gebüsch versteckt hatte. Die Beamten konnten den Täter unter den wachsamen Augen von Freaky festnehmen, ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell