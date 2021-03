Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210319-1-pdnms Handydiebstähle in Schleswig-Holstein und Hamburg

Neumünster / rendsburg / Eckernförde (ots)

In der letzten Zeit kommt es gehäuft zu Trickdiebstählen, wobei es den Tätern hauptsächlich um abgelegte Handys geht.

Von den Tätern, die mittlerweile in ganz Schleswig-Holstein und Hamburg in unterschiedlicher Zusammensetzung agieren, werden Hotels, Geschäfte und Versicherungsbüros aufgesucht. Durch das Überdecken mit angebotenen Zeitschriften werden die Handys entwendet.

Die Täter verwickeln die Angestellten in ein Gespräch und bieten hierbei Zeitschriften an, die sie in ihren Händen halten. Liegt dann ein Handy auf einem Tisch oder Tresen, stellen die Täter sich daneben und legen die Zeitungen auf das Handy. Während sie dem Angesprochenen die Zeitungen anbieten, ergreifen sie das Handy und verlassen dann mit dem Handy unter den Zeitungen die Örtlichkeit.

Diese Tätergruppe ist mittlerweile in ganz Schleswig-Holstein und auch in Hamburg unterwegs. Es kam auch schon zu einigen Diebstählen im Bereich Neumünster und Rendsburg.

Sollte es zu weiteren Taten kommen, in denen Handys auf die beschriebene Weise gestohlen werden, bittet die Polizei darum, umgehend die Polizei über den Notruf 110 zu verständigen.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell