Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210317-4 Zeugen nach Verkehrsunfall in Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots)

Am 16.03.2021 gegen 08.25 Uhr kam es im Kreuzungsbereich An der Bleiche / Schleuskuhle / An der Untereider zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW, wobei eine 50 jährige Hyundai Fahrerin leicht verletzt wurde.

Die Hyundai Fahrerin befuhr mit ihrem PKW die Straße An der Bleiche in Fahrtrichtung Paradeplatz. An der Kreuzung Schleuskuhle / An der Untereider beabsichtigte sie die Kreuzung geradeaus zu überqueren. Sie gab an, dass die Lichtzeichenanlage zu diesem Zeitpunkt Grünlicht anzeigte.

Eine 57 jährige Nissan Fahrerin wartete verkehrsbedingt an der Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage in der Straße Schleuskuhle und beabsichtigte die Kreuzung in gerader Richtung zur Straße An der Untereider zu überqueren. Bei Grünlicht fuhr die Nissan Fahrerin nach eigenen Angaben los und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Hyundai.

Eine Überprüfung der Ampelanlage durch die eingesetzten Polizeibeamten ergab keine Unregelmäßigkeiten.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen des Verkehrsunfalls, sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-208450.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

