POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.04.2020 für den Bereich Salzgitter.

Polizeibeamter wird bei einem Einsatz verletzt, Zeugen greifen ein.

Salzgitter, Bad, An der Erzbahn, Parkplatz eines Einkaufsmarktes, 09.04.2020, 14:30 Uhr. Eine Hinweisgeberin alarmierte die Polizei in die Straße An der Erzbahn, da sie eine Person gesehen hatte, die auffällig erschien, schreiend und nach ihren Worten halbnackt über den Parkplatz eines Einkaufsmarktes laufen würde.

Die eintreffenden Beamten konnten diesen Sachverhalt bestätigen. Nachdem die Beamten den Mann angesprochen hatten, begann er lautstark zu schreien und in Richtung der eingesetzten Beamten zu rennen. Der Mann begann unvermittelt auf einen Polizeibeamten einzuschlagen. Er erlitt dadurch eine Verletzung im Gesicht. Der Mann versuchte auch auf den zweiten eingreifenden Polizeibeamten einzuschlagen.

Hiernach flüchtete der Mann, konnte jedoch kurze Zeit später von der Polizei wieder ergriffen werden. Dem Verursacher wurde versucht, die Handfessel anzulegen. Hierbei leistete er massiven Widerstand und konnte nur schwer zu Boden gebracht werden. Auch hier versuchte er die Beamten zu treten.

Die Polizei erwähnt in diesem Zusammenhang lobend, dass in diesem Augenblick zwei zufällig anwesende Passanten eingegriffen und die Polizeibeamten unterstützt haben. Hierfür bedankt sich die Polizei. Es gelang nunmehr, dem 33-jährigen Verursacher die Handfessel anzulegen.

Bei diesem Einsatz war jedoch auffällig, dass sich auch eine größere Anzahl Schaulustiger am Ort des Geschehens versammelt hatten, die Widerstandshandlung beobachteten und die Aufnahmen zum Teil auch gefilmt hatten.

Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Verursacher zum Tatzeitpunkt in einer psychischen Ausnahmesituation befunden hatte. Zwecks Begutachtung seines möglichen Ausnahmezustandes musste der Mann in ein Krankenhaus gebracht werden.

