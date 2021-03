Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210317-2-pdnms Zeugen nach Einbruch in Melsdorf gesucht

Melsdorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am Montag den 15.03.2021 kam es in der Zeit zwischen 09.00 - 14.30 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Doppelhaushälfte in der Bahnhofsstraße in Melsdorf.

Unbekannte Täter hebelten eine Nebeneingangstür der Doppelhaushälfte auf und drangen in das Haus ein.

Der oder die Täter durchsuchten alle Räumlichkeiten nach Wertsachen und erbeuteten schließlich Bargeld und eine Spielekonsole.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen, denen etwas verdächtiges zur Tatzeit im Bereich der Bahnhofsstraße aufgefallen ist.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell