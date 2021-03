Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210317-3-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Neumünster gesucht

Am 11.03.2021 gegen 19.10 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Hansaring, Höhe Beethovenstraße, in Neumünster.

Eine ältere Dame in ihrem rosa- oder pinkfarbenen Kleinwagen wollte aus der Beethovenstraße nach rechts auf den Hansaring einbiegen.

Ebenfalls auf dem Hansaring Richtung Roonstraße war ein Bus der Verkehrsbetriebe unterwegs. Der 40 jährige Busfahrer wollte vom Hansaring nach links in die Beethovenstraße abbiegen. Die Dame im Kleinwagen hatte sich beim Abbiegevorgang wohl mit dem Kurvenradius verschätzt, hielt im Einmündungsbereich an und setzte nochmal zurück. Hierbei übersah sie den Bus und fuhr deutlich hörbar vorne gegen die Front des Busses.

Anschließend setzte sie ohne zu stoppen ihre Fahrt Richtung Forstweg fort.

Der Verkehrsunfalldienst in Neumünster sucht jetzt Zeugen des Unfalls und nach der Fahrerin des rosa- oder pinkfarbenen Kleinwagen. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 04321-9451330 beim Verkehrsunfalldienst in Neumünster.

