POL-NMS: 210318-1-pdnms Tote Frau aus Brandruine in Nortorf identifiziert

Nortorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Nach dem Brand in einem Reihenendhaus in Nortorf am Morgen des 1.3.2021 wurde der wenige Tage später dort aufgefundene Leichnam nun als die vermisste Lebensgefährtin des Hauseigentümers identifiziert. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt zum Nachteil der Frau aus. Der dringend tatverdächtige Partner der Verstorbenen befindet sich seit dem 5.3.2021 in Untersuchungshaft. Er war am Tag des Brandausbruchs kaum ansprechbar an einem Feldweg in der Nähe seines PKW aufgefunden worden. Einige Umstände der Tat sind noch unklar.

Aus diesem Grund wendet sich die Kriminalpolizei Rendsburg mit einem Foto der Verstorbenen an mögliche Zeugen. Wer hat Jutta Stammel insbesondere im Zeitfenster vom 25.2. bis 1.3.2021 gesehen und wurde noch nicht durch die Polizei befragt? Wenden Sie sich bitte an die Polizei unter der Rufnummer 04331 208450.

