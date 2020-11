Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schamverletzer in Auto

AltenaAltena (ots)

Mit entblößtem Glied stoppte ein Autofahrer am Mittwochmorgen gegen 8.47 Uhr an einer Bushaltestelle an der Ihmerter Straße und fragte eine 19-Jährige nach dem Weg.

Die junge Frau stand an der Bushaltestelle Pleuger, als ein Fahrzeug neben ihr hielt. Ein Mann mit Mundschutz fragte nach dem Weg. Als sich die junge Frau dem Fahrzeug näherte und hineinschaute, sah sie den Mann mit heruntergelassener Hose in seinem Fahrzeug sitzen. Er manipulierte an seinem entblößten Glied. Da die Geschädigte sich abwandte, fuhr der Schamverletzer in Richtung Altena davon.

Personenbeschreibung:

- ca. 25-35 Jahre - akzentfreies Hochdeutsch - blonde kürzere Haare - Maske übers Gesicht gezogen - trug zur Tatzeit ein blaues Hemd.

Er fuhr vermutlich einen schwarzen älteren Daimler - vermutlich C Klasse. Das Fahrzeug hatte kein MK-Kennzeichen. Sachdienliche Hinweise zu dem Mann und/oder dem Fahrzeug nimmt die Polizei in Altena entgegen.

