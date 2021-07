Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Eine 80-jährige Herforderin hörte am Samstag (24.7.), gegen 11.00 Uhr einen lauten Knall im Bereich des Eingangs ihres Hauses an der Credenstraße. Als die Frau daraufhin in den Hausflur trat, bemerkte sie die weit offenstehende Haustür sowie ein offen stehendes Fenster in einem anliegenden Zimmer. Dieses war zuvor auf Kipp gestellt und wurde von dem oder den bisher unbekannten offenbar gewaltsam aufgedrückt, um ins Hausinnere zu gelangen. Aus einem Schreitisch entwendeten die Unbekannten eine Geldkassette mit Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe sowie einen Schlüsselbund, an dem sich unter anderem der Fahrzeugschlüssel der Hauseigentümer befand. Die Polizei bittet Zeugen, die am Samstag Vormittag etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zu dem oder den Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell