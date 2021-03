FW-SE: Reihenhaus brennt komplett aus

Kreisfeuerwehrverband Segeberg

Wahlstedt (ots)

Um 18.48 Uhr wurde die Feuerwehr Wahlstedt am 13.03.2021 zu einem Feuer in den Surahammerweg alarmiert. Bei Ankunft der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein Feuer in einem Wintergarten ausgebrochen war und sich bereits auf das Reihenhaus ausbreiten konnte. Sofort begannen die Einsatzkräfte mit einem Außenangriff. Die Anwohner konnten das Haus bereits eigenständig verlassen.

Aufgrund der Intensität des Feuers war ein Innenangriff im Reihenhaus nicht mehr möglich

Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden. Bis letztendlich "Feuer aus" um 20.29 Uhr gemeldet werden konnte, mussten diverse Fassaden- und Dachverkleidungen mittels Wärmebildkamera kontrolliert und zum Teil entfernt werden. Im Anschluss wurde das Gebäude entraucht. Das betroffene Reihenhaus ist vorerst nicht mehr bewohnbar.

Parallel zu den laufenden Löscharbeiten wurden die Bewohner des Hauses durch den Rettungsdienst gesichtet. Anschließend wurde die Familie durch das Ordnungsamt in einer leerstehenden Wohnung der Stadt Wahlstedt untergebracht.

Für die Feuerwehr endete der Einsatz um 20.46 Uhr.

Die Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Brandursache, Schadenshöhe, Personalien oder Verletzungen der Betroffenen gemacht werden.

Im Einsatz: drei Strahlrohre, drei Hochleistungslüfter , eine 4-teilige Steckleiter, drei Wärmebildkameras, diverses Handwerkzeug und Beleuchtungsmaterial ein.

Eingesetzte Kräfte:

Feuerwehr Wahlstedt mit 32 Einsatzkräften, sieben Fahrzeugen und 12 Atemschutzgeräteträgern Rettungsdienst der Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein mit 2 RTW, Polizei Bauhof und Ordnungsamt der Stadt Wahlstedt Energieversorger für Strom, Wasser und Fernwärme

