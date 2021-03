Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Sturmtief Klaus fordert die Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Segeberg

Kreis Segeberg (ots)

Über das gesamte Kreisgebiet verteilt kam es zu 59 Sturmbedingte Einsätze. Der überwiegende Teil der Einsätze bestand aus umgefallenen oder zu stürzen drohenden Bäumen. Es gab aber auch ein paar außergewöhnliche Einsätze: Ein Fahnenmast, ein Baugerüst, das sich zu lösen drohte und ein "flüchtiges" Trampolin. Die meisten Einsätze liefen in den Nachmittagsstunden bis in die Abendstunden auf, in der anschließenden Nacht verlor das Sturmtief an Kraft.

