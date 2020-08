Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (306/2020) Unfallflucht in Rüdershausen - Betonkübel an Fahrbahnverengung beschädigt, Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Rüdershausen, Einmündung Hauptstraße/Dorfstraße Dienstag, 4. August 2020, zwischen 07.00 und 07.30 Uhr

RÜDERSHAUSEN (jk) - Ein bislang unbekannter PKW ist am Morgen des 4. August am Ortsausgang von Rüdershausen (Landkreis Göttingen) in Fahrtrichtung Gieboldehausen gegen einen Blumenkübel aus Beton geprallt. Das an der Einmündung Hauptstraße/Dorfstraße im Bereich einer Fahrbahnverengung stehende Behältnis wurde dabei beschädigt. Der Vorfall hat sich vermutlich in der Zeit zwischen 07.00 und 07.30 Uhr ereignet, so der Stand der laufenden Ermittlungen. Bei der Kollision muss der unbekannte Wagen u. a. am rechten Vorderrad erheblich beschädigt worden sein. An der Unfallstelle stellte die Polizei mutmaßlich schwarzen Lack sowie frischen Reifenabrieb fest. Die Spuren wurden gesichert. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der 05528/ 20584-0 bei der Polizei Gieboldehausen zu melden.

