Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (305/2020) Feuer beschädigt Behelfstreppe an Neubau in Göttingen-Grone - Ursache noch unklar

Göttingen (ots)

Göttingen, Herbert-Quandt-Straße Sonntag, 16. August 2020, gegen 22.10 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - An einem Firmenneubau in der Herbert-Quandt-Straße in Göttingen-Grone hat es am Sonntagabend (16.08.20) gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt. Das Feuer brach im Eingangsbereich des geplanten Bürogebäudes aus. Warum ist noch unklar. Die Ermittlungen dazu dauern an. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort für die weiteren Untersuchungen. Durch die Flammen wurde eine hölzerne Behelfstreppe beschädigt. Ein vorbeifahrender LKW-Fahrer hatte den Feuerschein bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell