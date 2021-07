Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter schlägt um sich - Körperverletzung in Diskothek

Herford (ots)

(jd) In einer Diskothek an der Bünder Straße verhielt sich ein bisher Unbekannter in der Nacht zu Samstag (24.7.) aggressiv gegenüber anderen Besuchern. Um etwa 1.40 Uhr schlug der ca. 185cm große Mann, der zuvor offenbar in Streit mit seiner Begleitung geraten war, um sich und traf dabei drei bis dahin unbeteiligte Männer: Einen 22-jährigen Bielefelder verletzte der Unbekannte an der Brust und riss dessen Kette ab. Einem 21-jährigen Bielefelder riss er ebenfalls die Kette ab. Beide Schmuckstücke konnten nicht mehr aufgefunden werden. Ein 20-jähriger Engeraner wurde ebenfalls von dem bisher Unbekannten leicht verletzt. Die Türsteher der Diskothek verwiesen den Unbekannten der Örtlichkeit. Dieser war daraufhin bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten nicht mehr vor Ort. Der Mann hat kurze blonde Haare und war zum Tatzeitpunkt mit einem grauen Shirt der Marke Nike und einer schwarzen Jeans bekleidet. Zudem trug er eine auffallend dicke, viereckige Brille. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Gesuchten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

