Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrzeug vom Grundstück entwendet- Diebstahl endet in Bünde

Kirchlengern (ots)

(sls) In der Nacht zu Donnerstag (22.7.) kam es zu einem Diebstahl eines weißen Citöen Picasso vom Finkenbusch in Kirchlengern. Gegen 08.50 Uhr meldete sich der Nutzer des Fahrzeugs mit dem polnischen Kennzeichen PCH 8 VA4 bei der Polizei und gab an, dass er den Citröen am Mittwochabend vor dem Wohnhaus abgestellt habe. Den dazugehörigen Fahrzeugschlüssel legte er in eine Schale innerhalb der Wohnung. Nach bisherigen Ermittlungen stiegen unbekannte Täter bis 06.00 Uhr morgens durch ein auf Kipp stehendes Fenster in die Wohnung ein und entwendeten den Schlüssel und damit den Citröen. Im Fahrzeug befanden sich mehrere Arbeitsgeräte wie Akkuschrauber, Flex und Werkzeuge. Noch am selben Tag meldete sich am Abend gegen 19.20 Uhr ein Bewohner der Buschstraße in Bünde und teilte ein verdächtiges Fahrzeug auf dem Gehweg mit. Dem Melder fiel die auffällige Parkweise auf dem Gehweg, so wie die erheblichen Beschädigungen im vorderen linken Fahrzeugbereich auf. Eine Überprüfung des Fahrzeuges ergab, dass es sich beim dem Pkw um den gestohlen Citröen aus Kirchlengern handelt. Die Täter fuhren mit dem entwendeten Pkw von Kirchlengern nach Bünde und stellten das Fahrzeug gegen etwas 06.30 Uhr an der Buschstraße ab. Aufgrund der vorhandenen Beschädigungen besteht der Verdacht, dass die flüchtigen Täter mit dem Auto einen Verkehrsunfall verursacht haben könnten, wodurch der Reifen so stark beschädigt wurde, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder auch einer möglichen Unfallstelle machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

