Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Fernseher- Diebesgut mit Hubwagen abtransportiert

Herford (ots)

(sls) Am Donnerstagabend (23.7.) meldete sich ein Anwohner des Westring auf der Leitstelle der Polizei und teilte mit, dass sich zur Zeit ein augenscheinlich herrenloser Hubwagen in seinem Garten befindet. Erste Ermittlungen ergaben nach der Auswertung einer Videoüberwachung, dass eine männliche unbekannte Person zunächst gegen 11.50 Uhr den Hubwagen auf das Grundstück hinter einem LKW schob. Auf dem Wagen befand sich zur Tatzeit ein in einem Karton verpackter Fernseher. Der Täter verließ das Grundstück, um dann gegen 12.10 Uhr mit einer weiteren Person den Fernseher vom Hubwagen in einen Einkaufswagen zu legen. Anschließend entfernten sich beide Personen mit dem Einkaufswagen in Richtung Diebrocker Straße und ließen den Hubwagen auf dem Grundstück zurück. Eine Überprüfung bei einem anliegenden Discounter ergab, dass die Täter den Hubwagen und Fernseher augenscheinlich aus dem dortigen Lager entwendeten. Sie betraten durch ein offenes Rolltor das Lager und nahmen den Fernseher auf einem Hubwagen mit. Anschließend versteckten die Täter den Hubwagen hinter einem LKW auf dem benachbarten Grundstück. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet zur Zeit vorhandene Spuren aus. Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, denen die unbekannten Personen im Bereich des Discounters aufgefallen sind oder auch Angaben zu dem Diebstahl machen können. Der Täter mit dem Hubwagen wird mit ca. 30 Jahren, dunkelhäutig und schlanker Statur beschrieben. Er hatte dunkle kurze Haare mit einem kleinen Oberlippenbart. Er trug zur Tatzeit komplett schwarze Bekleidung. Der hinzukommende Täter wird ebenfalls mit 30 - 40 Jahren beschrieben. Er hatte braune Haare und im hinteren Bereich eine Halbglatze. Der trug beim Wegtransport des Fernsehers einen schwarzen Pullover, eine blaue Jeans und weiße Schuhe. Wer Hinweise zu den Personen geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05221-8880.

