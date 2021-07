Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Firma ein- Snackautomat aufgebrochen

Löhne (ots)

(sls) Am Mittwochmorgen (21.7.) wurden Polizeibeamte über einen Einbruch in einen Betrieb für Werkzeugtechnik an der Straße In den Fichten informiert. Der Betriebsleiter bemerkte gegen 05.00 Uhr, dass im Inneren des Gebäudes ein Snackautomat gewaltsam aufgebrochen wurde und diverse Lebensmittel daraus entwendet wurden. Am Dienstagabend wurde das Firmengebäude verschlossen verlassen und keine Auffälligkeiten festgestellt werden. In der Nacht drangen die Täter auf bislang unbekannte Art und Weise in das Gebäude ein und durchsuchten verschiedene Bereiche. Mehrere Holzkisten wurden aus den Regalen geworfen und der Automat aufgebrochen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Die Täter flüchteten unerkannt vom Gelände. Die Kriminalpolizei hofft auf Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell