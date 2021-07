Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte demolieren Schulcontainer- Elektrogeräte mitgenommen

Herford (ots)

(sls) In der Nacht zu Dienstag (20.7.) drangen bislang unbekannte Täter in verschiedene Schulcontainer eines Gymnasiums an der Werrestraße in Herford ein. Zunächst hebelten die Unbekannten eine Zugangstür auf und gelangten dadurch in verschiedene Räume des Containers. Augenscheinlich wurden mehrere Räume, Schränke und Schubladen durchsucht. Neben verschiedenen Sachbeschädigungen wie verbogene Metallgeländer, beschädigte Schränke, Automaten und Computerbildschirme wurden durch die Täter diverse Diebesgüter mitgenommen. Hierbei handelt es sich um Beamer und Fernseher. Weiteres Diebesgut (Beamer, Feuerlöscher und Fernsehhalterung) konnte im umliegenden Bereich durch den Hausmeister der Schule bereits wieder aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf weitere Hinweise zum Einbruch. Zeugen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen oder Verbleib des Diebesgutes machen können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 05221-8880.

