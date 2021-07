Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Täter steigen über Dach in die Bahnhofsbäckerei ein

Herford (ots)

(um) In der letzten Nacht stiegen bislang unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale am Bahnhof Herford ein. Im Inneren der Verkaufsrämlichkeiten durchsuchten und durchwühlten die Einbrecher Schränke und Schubladen. Zusätzlich konnten die Täter den Tresor der Filiale angehen. Es blieb am Ende bei einem Versuch der Tat, wie Mitarbeiter gegen 05:00 Uhr, heute Morgen, mitteilten. Die Polizei bittet in diesem Fall um Mithilfe aus der Bevölkerung und fragt: Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge am Bahnhof oder in dessen näherer Umgebung bis heute Morgen machen? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

