Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ordnungswidrigkeitenanzeige - Motorrad-Raser belästigt Anwohner

Herford, Enger (ots)

(um) Am vergangenen Wochenende verständigten mehrere Anwohner die Polizei über einen gefährliche schnell fahrenden Motorradfahrer im Bereich der Engerstraße in Herford. Das Motorrad soll dabei einen "Höllenlärm" machen und der Fahrer fährt außerst riskant mit hoher Geschwindigkeit. Eine mehrfache Nachsuche nach dem beschriebenen Krad am Samstag (17.07.), bis in die Nacht hinein, erbrachte den Beamten der Wache Herford keine Erkenntnisse. Am darauffolgenden Sonntagabend (18.07.) nahm sich die Polizei diesem Problem weiter an. Dabei bemerkten die Beamten, gegen 22:16 Uhr, ein überlautes Motorrad auf der Engerstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Der Fahrer missachtete allerdings den Anhalteversuch und umfuhr die Beamten, so dass er sich einer Fahrzeugkontrolle entziehen konnten. Die Nachsuche gelang dann schließlich an der Herforder Straße in Enger, wo weitere Beamten mit einem Streifenwagen nach dem Raser Ausschau hielten. In der Kontrolle von Fahrer und dem Yamaha Krad mit etwa 180 PS stellten die Beamten fest, dass die sog. Schalldämmung in den Endschalldämpfern ausgebaut waren. Damit und mit der allgemein gefährlichen Fahrweise hat der 21-Jährige aus Spenge nun mit Bußgeldern in Höhe von mehreren hundert Euro zu rechnen.

