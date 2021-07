Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß mit Rehwild- Fahrzeug schleudert gegen Baum

Rödinghausen (ots)

(sls) Ein total beschädigter Nissan Quashqai fanden Polizeibeamte nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Rödinghausen auf der Osnabrücker Straße vor. Zum Unfallzeitpunkt gegen 06.15 Uhr befuhr ein 54-Jähriger aus Hüllhorst mit seinem Qashqai auf der Osnabrücker Straße in Richtung Bünde. In Höhe eines dortigen Waldstückes lief plötzlich ein Rehwild auf die Straße. Durch den Zusammenstoß mit dem Reh verlor der 54-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schleudert zunächst gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Fahrzeug um die eigene Achse und stieß gegen einen weiteren Baum. Zwischen den beiden Bäumen kam der Qashqai letztendlich zum Stillstand. Aufgrund der starken Beschädigungen am Fahrzeug wurde der Hüllhorster durch einen hinzukommenden Zeugen aus dem Fenster der Beifahrertür gezogen. Der 54-Jährige wurde durch den Unfall glücklicher Weise nur leicht verletzt. Zur ärztlichen Versorgung wurde er vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Rehwild wurde durch die Kollision getötet. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen aus dem Waldstück herausgezogen und abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 22.000 Euro geschätzt.

