Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Grundschule ein- Arbeitsmaschinen entwendet

Kirchlengern (ots)

(sls) Der Hausmeister einer Grundschule an der Lübbecker Straße meldete sich am Sonntagmorgen (18.7.) gegen 10.00 Uhr auf der Leitstelle der Polizei und teilte einen Einbruch in die Schule mit. Am Samstagmittag gegen 10.00 Uhr habe er sich letztmalig auf dem Gelände der Schule aufgehalten. Zu diesem Zeitpunkt habe er noch keine Auffälligkeiten festgestellt. In der Zeit bis Sonntagmorgen drangen unbekannte Täter auf bisher unbekannte Art und Weise in einen Lagerraum der Schule ein. Dort durchsuchten die Täter mehrere Schränke und Schubladen. Mittels eines spitzen Gegenstandes wurde zudem ein Stahlschrank aufgebrochen und das Kabel eines Staubsaugers beschädigt. Letztendlich entwendeten die Täter verschiedene Arbeitsmaschinen aus dem Lagerraum. Der Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880 wenn sie im Tatzeitraum verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich der Grundschule gesehen haben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell