Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht mit Folgen- Fahrer leistet Widerstand

Bünde (ots)

(sls) Nur aufgrund einer schnellen Reaktion konnte am Donnerstagabend (16.7.) eine E-Scooter-Fahrerin einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden schwarzen Peugoet verhindern. Gegen 21.20 Uhr befuhr die E-Scooter Fahrerin die Straße Zum Stellwerk in Richtung Bahnhof. Ausgangs einer Linkskurve kam ihr plötzlich ein schwarzer Peugeot, mit augenscheinlich hoher Geschwindigkeit, plötzlich auf ihrer Fahrbahnseite entgegen. Nur durch eine Vollbremsung ihrerseits konnte sie einen Zusammenstoß verhindern. Der 21-jährige Fahrer der Peugeot fuhr anschließend unkontrolliert weiter und rutschte gegen zwei am Fahrbahnrand befindliche große Findlinge. Von dort schleuderte der Löhner dann mit seinem Fahrzeug über die Gegenfahrbahn gegen das Mauerwerk eines Gebäudes. Nach kurzem Gespräch mit der E-Sooter-Fahrerin setzte sich der 21-Jährige in seinen Peugeot und entfernte sich von der Unfallstelle. Durch aufmerksame Zeugen konnte der Löhner an der Ampelkreuzung Zum Stellwerk/ Wasserbreite daran gehindert werden, seine Fahrt bis zum Eintreffen von Polizeibeamten fortzusetzen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten erheblichen Alkoholgeruch fest und es bestand der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Tatverdächtige wurde daraufhin zur Polizeiwache nach Bünde gebracht, wo ihm Blutproben entnommen wurden. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der Löhne unkooperativ und leistete mehrfach körperlichen Widerstand. Er versuchte sich loszureißen und die Beamten mit Kopfstoß und mehreren Tritten an den Maßnahmen zu hindern. Letztendlich konnte der 21-Jährige nach Abschluss aller Maßnahmen die Polizeiwache Bünde verlassen. Neben Anzeigen wegen Verkehrsunfallflucht, Beleidigungen, Straßenverkehrsgefährdung und Widerstand, wurde der Führerschein vor Ort sichergestellt. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weitere Bearbeitung.

