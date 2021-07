Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Gesamtschule- Täter schlagen Scheibe ein

Hiddenhausen (ots)

(sls) Am vergangenen Wochenende (17.7.) wurde durch eine aufmerksame Zeugin am Samstagmorgen gegen 08:20 Uhr eine zerstörte Fensterscheibe einer Schule an der Pestalozzistraße in Hiddenhausen gemeldet. Nach bisherigen Ermittlungen wurde durch bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag die Scheibe mit einem Gegenstand eingeworfen. Um dann durch das Fenster in die Schule zu gelangen, wurde ein Blumenkübel vom Fenstersims heruntergeworfen und beschädigt. Anschließend betraten die Unbekannten die Schule und durchsuchten verschiedene Räumlichkeiten. Die Täter entwendeten zwei Monitore aus dem Verwaltungsräumen und verließen das Gebäude durch eine Fluchttür. Neben dem Fenster wurde auch ein Oberlicht und Mülltonnen beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

