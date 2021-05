Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gefährliche Situation zwischen Auto und Fußgänger

Kuhardt (ots)

Bereits am 07.05.2021 kam es in der Friedhofstraße in Kuhardt zu einer gefährlichen Situation zwischen einer Autofahrerin und einer Fußgängerin. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr eine Autofahrerin gegen 23.30 Uhr zu dicht an der Fußgängerin vorbei, die sich durch einen Sprung auf die Seite in Sicherheit bringen musste. Dabei verletzte sie sich leicht am Finger. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.

