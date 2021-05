Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Unfallflucht auf der B 10

Annweiler (ots)

Am Samstag, den 15.05.2021, befuhr eine weiße Sattelzugmaschine mit blauem Auflieger in der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 12:05 Uhr die Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung Pirmasens. Ungefähr einhundert Meter vor dem dortigen Barbarossatunnel kam das Gefährt nach rechts von der Fahrbahn ab, schleifte 50 Meter an der Leitplanke entlang, riss einen Kabelschacht aus der Verankerung und stieß mit dem Auflieger an die dortige Wechsellichtanlage. Der Fahrer, welcher hierdurch einen Sachschaden von mehreren tausend Euro verursachte, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche zu dem Unfallhergang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter Tel.: 06346/964619 in Verbindung zu setzen.

