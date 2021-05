Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alkoholisierter Mann scheitert an Baucontainer

Bellheim (ots)

Merkwürdig kamen einer Spaziergängerin zwei Männer im Bereich der Baustelle an der Bahnbrücke vor, die am Sonntagnachmittag mit Werkzeugen an einem Baucontainer hantierten und offensichtlich versuchten diesen aufzubrechen. Als die Beiden die Frau bemerkten verließen sie fluchtartig den Tatort. Beim Erblicken der durch die Zeugin alarmierten Polizeistreife setzen die Männer die Flucht mit einem Fahrzeug fort. Sie kamen allerdings nicht weit; Durch eine weitere Streife im Ortsgebiet Bellheim konnte das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden. Neben mutmaßlichem Einbruchswerkzeug im Kofferraum konnte bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Der Verdacht erhärtete sich mittels eines Atemalkoholtests. Gegen die Männer aus Baden-Württemberg wurden Strafverfahren wegen versuchtem Einbruchsdiebstahls eingeleitet. Dem Fahrer wurde zudem eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erfasst.

